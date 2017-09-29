Кутроне: моя цель — забивать голы и помогать «Милану». Это я и сделал

Форвард «Милана» Патрик Кутроне поделился впечатлениями от победы над «Риекой» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 3:2. На 94-й минуте Кутроне забил победный мяч.
«Мы понизили уровень концентрации. Я не знаю, был ли пенальти или нет, но тот эпизод взялся из ниоткуда и едва не привёл к потере очков. Мы заслужили эту победу, не считая того 10-минутного отрезка. Главное — побеждать и идти по нашему пути.
У нас в команде много сильных форвардов, мы все будем играть, может быть, даже в какой-то игре выйдем вместе. Моя цель — забивать голы, чтобы помочь команде. Это я и сделал», — сказал форвард в эфире Sky Sport Italia.
Видео гола доступно в «Твиттере».