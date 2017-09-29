Нигматуллин: в России «Фастав» смог бы играть только в ПФЛ

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился своими впечатлениями после матча группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и чешским «Фаставом», который прошёл 28-го сентября в Москве на «РЖД Арене» и завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев. Хет-трик в ворота «Фастава» оформил полузащитник московской команды Мануэл Фернандеш.
«Вчера смотрели игру с сыном, гадали, в какой отечественной лиге команда «Фастав» могла бы играть, то ли ФНЛ, то ли ПФЛ. Склоняемся больше к тому, что всё-таки ПФЛ. Я не знаю, как команда пробилась в Лигу Европы, если оценивать её по игре, которую она показала этом в матче. «Локомотив» поздравляю с заслуженной победой, Фернандеша с хет-триком, но уровень соперника ниже плинтуса.
Почему «Локомотив» не увеличил преимущество во втором тайме? У команды достаточно плотный график. Думаю, посчитали, что матч выигран. Затратили ровно столько сил, сколько потребовалось, чтобы довести матч до конца. Это большая удача — оформить хет-трик за 17 минут после начала матча. Первым был пенальти, но это нисколько не умаляет достоинств Фернандеша. Почему раньше его называли провальным трансфером и он не мог себя проявить? К каждому игроку нужен свой подход. Юрий Павлович, к счастью, нашёл его к Фернандешу, поэтому игрок показывает то, на что он способен. Таких примеров много. У Курбана Бердыева получается реанимировать игроков, которых до этого списывали. Это мастерство тренера. Пока ничего не должно помешать «Локомотиву» решить задачу выхода из группы», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.