Почеттино: «Тоттенхэм» не продал Сиссоко, потому что на него не было покупателей

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, что клуб летом не продал полузащитника Муссу Сиссоко только потому, что на футболиста не нашлось покупателя. Француз, перешедший в «Тоттенхэм» в августе прошлого года из «Ньюкасл Юнайтед» за € 35 млн, в этом сезоне провёл на поле в общей сложности 901 минуту в АПЛ.
«Он выразил желание уйти, потому что в конце сезона его ждёт чемпионат мира. Предложений по нему не поступало, но я рад, что он остался и играет с первых минут. В прошлом сезоне редко выходил на поле, поэтому Мусса хотел покинуть команду. В итоге он решил остаться с нами», — цитирует Почеттино The Guardian.
Полузащитник «Тоттенхэма» Сиссоко: это был худший сезон в моей карьере