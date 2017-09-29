Шавло поздравил Ананко с 44-летием

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поздравил Дмитрия Ананко с днём рождения. Сегодня бывшему защитнику красно-белых исполнилось 44 года.
«Хотелось бы пожелать Дмитрию Васильевичу здоровья. Главное, чтобы у него всё получалось. Знаю, что он хочет стать тренером и активно проходит обучение. Уверен, что он будет качественным специалистом. Надеюсь, у него будет занятость. Ведь у нас много ребят, которые заканчивают карьеру футболиста, получают тренерскую лицензию, но никакой занятости не имеют. Это очень важно.
Будучи футболистом, Дмитрий выиграл 9 золотых медалей чемпионата России – это уникальное достижение. Ананко выступал в составе команды, которая выигрывала всё. Он был качественным игроком, провёл много матчей в еврокубках», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.