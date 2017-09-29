Кутепов: Салах бежит, словно скорый поезд Москва — Питер

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, что он представлял, в каком стиле будет действовать «Ливерпуль», с которым красно-белые дома сыграли в рамках 2-го тура Лиги чемпионов (1:1).
«Я примерно представлял, что значит «Ливерпуль». Видел матчи английской Премьер-лиги. В составе этой команды есть несколько «электричек». Например, Салах бежит, словно скорый поезд Москва — Питер. Пошёл вперед — и догоняй его потом.
У меня сейчас так: игра закончилась — и всё, она забыта. Знаете, о чем нужно думать после финального свистка? О завтрашней тренировке. (Улыбается.) Всю ночь и всё утро. А после того как занятие прошло, о чём нужно думать? О завтрашней тренировке. Вышел, сыграл, ушел. Нет никаких мыслей, как выступил, что сделал правильно, что — нет. Главное, чтобы были довольны люди, которые за меня болеют и переживают, и чтобы команда давала результат. Оценивать должны люди со стороны. А если заниматься самоанализом, то можно так глубоко уйти в себя, что потом не выплыть. Тем более что я себя знаю. В любой момент могу начать думать: «Где-то можно было лучше сыграть, где-то — по-другому». И начнётся самоедство. Ничем хорошим это не закончится" — цитирует Кутепова пресс-служба клуба.