Восемь игроков «Спартака» не тренировались перед матчем с «Уралом»

Большая группа игроков «Спартака» не принимала участия в тренировке команды в преддверии домашнего матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом», который состоится завтра, 30 сентября, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Участие в тренировке не принимали Зе Луиш, Квинси Промес, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Артём Ребров, Роман Зобнин, Георгий Тигиев и Артём Тимофеев, а Марио Пашалич занимался по индивидуальной программе.
После 11 туров РФПЛ «Спартак» (14 очков) располагается на восьмом месте в турнирной таблице. «Урал» (16) находится строчкой выше.
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