Каррера: порой Фернандо допускает ошибки, но так бывает. Сам с этим сталкивался

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру полузащитника команды Лукаса Фернандо в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В этой встрече бразильский хавбек забил гол.
«Как оцениваю игру Фернандо в матче с «Ливерпулем», который забил, но много ошибался? В футболе не ошибается тот, кто в него не играет. Кто играет, тот ошибается. Конечно, можно ошибаться меньше. Я общаюсь с Фернандо, он чувствует себя хорошо. Порой он совершает ошибки, но я сталкивался с этим, когда сам играл в футбол. Такое бывает.
С таким плотным графиком очень сложно отдохнуть. Как только завершается матч, уже через два дня мы готовы играть следующий. Это также очень сложно для игроков — играть на третий день», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».