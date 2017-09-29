Самедов: «Спартак» выстоял с «Ливерпулем», это создаст хороший эмоциональный фон

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил мнение, что ничья в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» положительно скажется на эмоциональном состоянии команды, что снизит риск грубых ошибок в обороне.
«Если говорить о прошлом матче с «Ливерпулем», то мы встречались с командой высочайшего уровня. Футболисты тоже высочайшего уровня. За Коутиньо предлагают 100 млн, и его не продали. Этим всё сказано. Сложно кого-то выделить. Просто высочайшее мастерство футболистов.
Что касается очередной атаки соперника 5 в 2 на наши ворота, то тут смешного мало. Это серьёзная ошибка. Нам указали на них и объяснили, что не должно такого повторяться. Надеюсь, так и будет. С «Анжи» мы, возможно, сыграли немного авантюрно. А с «Ливерпулем» — на подборе стояло три игрока, произошёл обрез, и они побежали. Но это наши ошибки. Все знают, кто где должен находиться.
Почему «Спартак» пропускает на последних минутах? Когда такая череда ошибок — есть переживание за концовку. Но с «Ливерпулем» выстояли, это создаст хороший эмоциональный фон, чтобы перестать совершать такие ошибки», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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