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Салихамиджич: не беспокойтесь о «Баварии», мы выйдем из этой ситуации сильными

29 сентября 2017, пятница. 21:20 Футбол

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что мюнхенской команде необходимо победить в гостевом матче 7-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой», несмотря на ситуацию в клубе. Напомним, на этой неделе «Бавария» рассталась с главным тренером Карло Анчелотти. Временным наставником команды стал Вилли Саньоль.

«В воскресенье я ожидаю от команды правильную реакцию. Теперь не может быть никаких отговорок. Самое важное сейчас — матч в Берлине. Мы хотим непременно одержать в нём победу. Мы должны приложить все силы. Вилли Саньоль сделает так, чтобы на поле вышла топ-команда.

Мы заметили, что команда развивается не так, как мы бы хотели. Мы с беспокойством наблюдали за не самой хорошей игрой команды. Мы надеялись, что ситуация изменится в лучшую сторону. Поражение во встрече с «ПСЖ» со счётом 0:3 стало последней каплей. Мы вынуждены были действовать.

Мы все сожалеем о таком развитии событий. Сейчас необходимо всё спокойно проанализировать. Для Карло Анчелотти это тоже непростая ситуация.

Нам нужен тренер, который сможет решить накопившиеся проблемы, который сможет найти хорошее решение. Это непростая задача, но мы определённо сможем найти хорошее решение. Вам не стоит беспокоиться о «Баварии». Мы выйдем из этой ситуации сильными.

Сейчас мы рассматриваем все возможности. Когда мы примем решение, мы сразу о нём сообщим», — приводит слова Салихамиджича официальный сайт «Баварии».

Лам: кое-что определённо изменил бы в менеджменте «Баварии»
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Вилли Саньоль Карло Анчелотти Хасан Салихамиджич
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
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