Клопп: если Анчелотти захочет продолжить, он найдёт фантастический клуб

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение по поводу ухода Карло Анчелотти с поста наставника «Баварии».
«Карло — очень опытный тренер. Я уверен, что он не потерял свои футбольные знания за одну ночь. Иногда, однако, две стороны не подходят друг другу.
Если «Бавария» считает, что их ждёт лучшее будущее с другим тренером, то я их поздравляю. Если Карло захочет продолжить, он найдёт фантастический клуб и покажет, какой он тренер.
Но в данный момент в мире есть проблемы поважнее, чем увольнении Карло Анчелотти из «Баварии», – цитирует Клоппа интернет-издание Goal.
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