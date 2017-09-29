Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Клопп: если Анчелотти захочет продолжить, он найдёт фантастический клуб

29 сентября 2017, пятница. 21:59 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение по поводу ухода Карло Анчелотти с поста наставника «Баварии».

«Карло — очень опытный тренер. Я уверен, что он не потерял свои футбольные знания за одну ночь. Иногда, однако, две стороны не подходят друг другу.

Если «Бавария» считает, что их ждёт лучшее будущее с другим тренером, то я их поздравляю. Если Карло захочет продолжить, он найдёт фантастический клуб и покажет, какой он тренер.

Но в данный момент в мире есть проблемы поважнее, чем увольнении Карло Анчелотти из «Баварии», – цитирует Клоппа интернет-издание Goal.

Салихамиджич: не беспокойтесь о «Баварии», мы выйдем из этой ситуации сильными
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Ливерпуль Карло Анчелотти Юрген Клопп
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
22:16 Агуэро подтвердил, что у него сломано ребро в результате аварии в Амстердаме
22:14 Мората: 2 дня отходил после Суперкубка Англии, жена хотела выгнать меня из дома
21:59 Клопп: если Анчелотти захочет продолжить, он найдёт фантастический клуб
21:51 Министр: в случае независимости каталонские клубы смогут играть в АПЛ или Лиге 1
21:40 Божович: кого интересует содержание игры? Самым главным было набрать три очка
21:38 Шалимов: «Краснодар» бездарно окончил этот отрезок. Будем думать, что делать
21:23 Тренировочную базу «Тоттенхэма» эвакуировали из-за обнаружения бомбы
21:23 «Арсенал» в Туле обыграл «Краснодар» благодаря голу Джорджевича
21:20 Салихамиджич: не беспокойтесь о «Баварии», мы выйдем из этой ситуации сильными
21:08 Олегер: призвать проголосовать за независимость Каталонии — смелый поступок Пике
20:55 Почеттино: никогда не говорил, что Кейн лучше Роналду или Месси
20:55 Уилшир: давно не чувствую себя полноценным игроком «Арсенала»
20:46 «Рубин» выбрал 10 самых памятных матчей под руководством Бердыева
20:25 Моуринью вызвали в мадридский суд по обвинению в налоговом мошенничестве
20:21 Матч с «Амкаром» станет для Бердыева 500-м на посту наставника «Рубина»
20:02 Монтелла: Анчелотти может вернуться в «Милан» и стать моим ассистентом
19:58 Тульский «Арсенал» впервые в истории забил гол «Краснодару»
19:54 Видео: предматчевый ритуал голкипера дортмундской «Боруссии» Бюрки
19:39 «Зенит» раздаёт бесплатные билеты на матчи с «Арсеналом» и «Русенборгом»
19:36 Шалимов: простуда Перейры повлияла на стартовый состав «Краснодара»
19:32 Божович: «Арсеналу» не надо жаловаться, а нужно бороться и пытаться выиграть
19:30 Конте: «Манчестер Сити» очень уверен в себе, «Челси» должен быть внимателен
19:25 Самедов: «Спартак» выстоял с «Ливерпулем», это создаст хороший эмоциональный фон
19:16 Каррера: порой Фернандо допускает ошибки, но так бывает. Сам с этим сталкивался
19:12 Каррера: не удивлён, что Ещенко стал лучшим игроком в матче с «Ливерпулем»
18:51 Самедов: если бы попросил Черчесова об отдыхе, мне бы ответили: отдохни навсегда
18:37 Каррера: Аленичев назвал Пашалича средним игроком? В следующий раз позвоню ему
18:25 Каррера: к игре с «Уралом» надо подойти с той же злостью, как перед «Ливерпулем»
18:23 Полузащитник «Шахтёра» Марлос получил временное удостоверение гражданина Украины
18:23 «Арсенал» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд
18:20 Каррера: у Пашалича мышечная усталость, решили, что ему нужно отдохнуть
18:15 Стала известна причина смерти Арифуллина
18:14 Баскетболист Карасёв: внутри на «Крестовском» не так, как пишут
18:02 Кокорин, Кришито и Фернандеш включены в команду недели Лиги Европы
17:58 Фанаты «Кёльна» и «Црвены Звезды» устроили массовую драку после матча
17:53 Оганесян: Арифуллин всегда приходил на помощь, со всеми был в контакте
17:41 Найнгголан снова не попал в заявку сборной Бельгии на матчи квалификации ЧМ-2018
17:29 Овчинников: очень грустно, что Арифуллин ушёл из жизни так рано
17:28 Массажист ЦСКА: на массаж ходят все игроки, чаще остальных заходят ветераны
17:19 Гол Мартинса помог «Шанхай Шэньхуа» выйти в финал Кубка Китая
17:11 Восемь игроков «Спартака» не тренировались перед матчем с «Уралом»
17:08 Писарро подписал с «Кёльном» контракт до конца сезона
16:54 Латвийский форвард «Кёльна» Руднев завершил карьеру в 29 лет
16:49 Лунин: даже у тренеров «молодёжки» «Спартака» игра с «Ливерпулем» отняла эмоций
16:47 Кутепов: «Урал» — хороший соперник, ждать от него можно чего угодно
Все новости RSS
Партнерский контент