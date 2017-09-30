В Кубке Испании будет протестирована система видеопомощи арбитрам

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет протестирована на некоторых матчах 1/16 финала Кубка Испании, сообщает AS.
На этой неделе президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас, исполняющий обязанности главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хуан Луис Ларрея и председатель судейского комитета RFEF Санчес Арминио провели встречу, на которой обсудили внедрением данной технологии.
По данным источника, одним из стадионов, на котором, как ожидается, будет протестирована система видеопомощи арбитра — «Ванда Метрополитано» в Мадриде. 29 ноября «Атлетико» на своей новой аренде примет «Эльче» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании.
Бузакка: VAR необходимо время, чтобы технология стала по-настоящему хорошей