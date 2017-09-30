Беляев: футболисты «Арсенала» в матче с «Краснодаром» бились как львы

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги.
«Эмоции фантастические. Сегодня прочувствовалось единение болельщиков и футболистов. Как львы бились на поле. Удача сегодня тоже к нам повернулась лицом. Могли конечно выиграть намного увереннее, если бы были поточнее в наших многочисленных ударах.
Первое, на чём основывается любой матч и любая победа зависит от этого, — это единоборства. Если ты их выигрываешь на футбольном поле, то у тебя больше шансов победить. Мне кажется, сегодня в этом компоненте мы превзошли соперника.
Всегда здорово и вратарю, и защитникам, когда не пропускаешь. Второй домашний матч подряд. Жалко, что с «Уфой» не получилось. Но мы на правильном пути, стали пропускать меньше. Нужно продолжить в том же духе.
Думаю, нам пауза пойдёт на пользу. Надеюсь, восстановятся все футболисты, которые сейчас в лазарете. Успеют наиграться, сыграться и уже в оптимальном состоянии подойдём к «Зениту», — заявил Беляев в интервью, опубликованном на канале «Арсенала» в YouTube.