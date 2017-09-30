Жардим: ответственность за потерю очков в матче с «Монпелье» лежит на мне

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал итоги матча 8-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (1:1). Монегаски упустили победу на 92-й минуте.
«Наш соперник показал хороший футбол и постоянно стремился забить. Во втором тайме у нас возникли проблемы с доставкой мяча в чужую штрафную. Нам в целом не хватает скорости, а в первую очередь — движения, открываний. Не думаю, что дело в усталости. На поле играли свежие футболисты, если не считать Фалькао, Фабиньо и Сидибе, проведших много матчей в последнее время.
Порой команда должна проявлять агрессию, амбиции, а иначе ты рискуешь упустить очки. И если ведёшь со счётом 1:0 за пять минут до финального свистка, то должен быть ещё более сконцентрирован. Конечно, ничья меня не радует. Мы настраивались на победу и не смогли её добиться. Ответственность лежит на мне. Я голоден до побед и, возможно, требую слишком многого. Нам ещё предстоит поработать», — приводит слова Жардима AFP.