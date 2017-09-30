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Пике: играть за сборную Испании — это гордость и отличная мотивация для меня

30 сентября 2017, суббота. 08:12 Футбол

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике подчеркнул, что рад играть за национальную команду, несмотря на то что ранее призвал жителей Каталонии принять участие в голосовании на предстоящем 1 октября референдуме за независимость от Испании.

«Я очень рад вернуться в состав команды. Нам осталось выиграть всего один матч, чтобы пробиться в финальную стадию ЧМ-2018. Я всегда говорил, что играть за сборную — это предмет гордости и отличная мотивация для меня. Тренер вновь вызвал меня — это значит, что я хорошо делаю свою работу», — приводит слова Пике Goal.

Сборной Испании в квалификации ЧМ-2018 осталось сыграть с Албанией (6 октября) и Израилем (9 октября).

Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол ФК Барселона Херард Пике
Новости. Футбол
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