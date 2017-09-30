Пике: играть за сборную Испании — это гордость и отличная мотивация для меня

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике подчеркнул, что рад играть за национальную команду, несмотря на то что ранее призвал жителей Каталонии принять участие в голосовании на предстоящем 1 октября референдуме за независимость от Испании.
«Я очень рад вернуться в состав команды. Нам осталось выиграть всего один матч, чтобы пробиться в финальную стадию ЧМ-2018. Я всегда говорил, что играть за сборную — это предмет гордости и отличная мотивация для меня. Тренер вновь вызвал меня — это значит, что я хорошо делаю свою работу», — приводит слова Пике Goal.
Сборной Испании в квалификации ЧМ-2018 осталось сыграть с Албанией (6 октября) и Израилем (9 октября).