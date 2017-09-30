Конте: думаю и надеюсь, что у Агуэро всё нормально

Главный тренер «Челси» Антонио Конте накануне матча 7-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» высказался по поводу произошедшей аварии, в которой пострадал нападающий «горожан» Серхио Агуэро. Ранее стало известно, что форвард отправился в Амстердам на концерт колумбийского исполнителя Малумы. Водитель такси, в котором аргентинец ехал в аэропорт после выступления музыканта, не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб.
«Во-первых, мне очень жаль, что произошла такая ситуация, и я надеюсь, что он хорошо себя чувствует. Плохо, когда с тобой происходит несчастный случай, но я думаю и надеюсь, что у него всё нормально. Игроки — не дети, это мужчины, у них есть семьи и дети.
Я привык возлагать на них ответственность, и затем они должны принимать оптимальное решение в отношении себя, команды, клуба, в отношении каждого. Если честно, я не очень беспокоюсь, потому что мои игроки стараются принимать оптимальное решение. Важно понимать, когда приходит время для путешествий, для похода на матч или для других ситуаций. Я был игроком, и когда у тебя появляется выходной, ты должен нести за это личную ответственность», — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».