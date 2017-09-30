Шевченко: моё сердце остаётся красно-чёрным и будет таким всегда

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, выступавший за «Милан», поделился впечатлениями от победы россонери над «Риекой» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 3:2.
«Победа над «Риекой» поднимет моральный дух команды после поражения от „Сампдории“, ведь впереди важнейший матч против „Ромы“. „Милан“ должен победить, и я думаю, что они могут это сделать. Это больше, чем игра за три очка. Это важный момент для команды в сезоне. Я оптимистично настроен. Моё сердце остаётся красно-чёрным и будет таким всегда», — цитирует Шевченко Top Calcio 24.
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