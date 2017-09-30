Бенитес: матч с «Ливерпулем» особенный, но «Ньюкасл» постарается выиграть

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес поделился ожиданиями от предстоящего 1 октября домашнего матча 7-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
Напомним, что Бенитес являлся главным тренером «Ливерпуля» с 2004 по 2010 год. Под руководством испанского специалиста красные выиграли четыре трофея.
«Ливерпуль — мой дом. Там у меня остались очень хорошие воспоминания. Это особенная игра для меня. Это будет эмоционально из-за этих воспоминаний и потому что моя семья живёт там.
Мы постараемся выиграть в воскресенье. Я хочу, чтобы наши болельщики были счастливы в конце матча. Я хочу победить с «Ньюкаслом», — цитирует Бенитеса Liverpool Echo.
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