Гвардиола рассказал о желании поработать со сборной Испании

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал интервью известному в прошлом английскому нападающему Гари Линекеру, ныне работающему на британском телеканале BBC. Линекер спросил Гвардиолу, какую сборную он хотел бы тренировать — Испании или Каталонии.
«Думаю, я хотел бы тренировать сборную Испании. Я бы хотел когда-нибудь поработать на чемпионате мира или Европы», – приводит слова Гвардиолы Marca.
Напомним, что 46-летний специалист до прихода в «Манчестер Сити» работал в «Барселоне» и «Баварии».
Гвардиола пошутил, что никогда не простит Линекера