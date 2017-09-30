Бердыев: есть игроки, повторяющие одни и те же ошибки, но я вынужден их ставить

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвёл итоги матча 12-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:1).
«Повторяем одну и ту же ошибку: потеря концентрации. С «Уралом» так было, сегодня. Одна атака – один гол. Есть проблемы в позиционной атаке, мы над этим работаем. Надеюсь, всё будет хорошо.
«Понимание того, как исправлять ситуацию, есть, но нужно время. Это организация обороны, мы повторяем одни и те же ошибки. Есть травмированные Камболов и Кузьмин, которых не хватает. Есть игроки, повторяющие одни и те же ошибки, и я вынужден их ставить», — цитирует Бердыева сайт «Рубина».
«Рубин» — «Амкар» — 0:1. Казанцы потерпели четвёртое подряд поражение в РФПЛ