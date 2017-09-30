Зидан: не думаю, что у «Реала» и Роналду есть проблемы с продлением контракта

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил уверенность, что нападающий Криштиану Роналду чувствует себя комфортно в клубе. Ранее в СМИ появились слухи, согласно которым португалец может покинуть клуб, если с ним не продлят контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым в мире игроком.
«Думаю, с ним всё в порядке. Вижу, что он счастлив и сосредоточен. Первое, что его интересует, – игра и голы, и это неизменно. Я не участвую в этом, переговоры идут между клубом и футболистом, но не думаю, что у сторон какие-то проблемы», — цитирует Зидана Goal.
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