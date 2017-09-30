«Рубин» — «Амкар» — 0:1. Видеообзор матча

«Рубин» уступил «Амкару» в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 83-й минуте забил Януш Гол. Дарко Бодул длинной передачей в чужую штрафную нашёл польского хавбека, тот на всех парах выскочил на ударную позицию и с лёта пробил под перекладину.
«Рубин» проиграл четвёртый подряд матч в РФПЛ и, набрав 14 очков, идёт на 10-м месте в турнирной таблице. «Амкар» (14) занимает девятую позицию.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.
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