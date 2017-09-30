Промес: фанаты «Спартака» знают, что я их обожаю

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о ничьей (1:1) с «Ливерпулем» в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Голландец не принимал участия в этой игре и продолжает восстанавливаться.
«Игра с «Ливерпулем» — отличный опыт. Ничья с таким соперником — замечательный результат, который должен придать нам уверенности. Смотрим в будущее с позитивным настроением», — сказал Промес в эфире программы «Все на матч».
Квинси также обратился к фанатам «Спартака»: «Они знают, что я их обожаю. Поддерживайте меня и болейте за нашу команду всем сердцем».