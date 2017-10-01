Гвардиола проголосовал на референдуме о независимости Каталонии по почте

Бывший капитан «Барселоны», а ныне главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что что по почте проголосовал на референдуме о независимости Каталонии. Жители региона сделают свой выбор сегодня, 1 октября.
«Сегодня день демократии. Говорят, что это незаконно, но это не так. Я уже неоднократно говорил — мы не хотим независимости, мы хотим, чтобы нам разрешалось голосовать. Парламент Каталонии хочет, чтобы люди выражали своё мнение, и нет лучшего способа сделать это», — цитирует Гвардиолу испанское издание Sport.
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