Кейн: я в восторге от победы, это была отличная неделя для «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, забивший в сентябре 13 голов и установив тем самым свой личный рекорд результативности, поделился впечатлениями от победы над «Хаддерсфилд Таун» в матче седьмого тура английской Премьер-лиги. «Шпоры» выиграли в гостях со счётом 4:0, а 24-летний форвард стал автором дубля. Также на этой неделе лондонский клуб победил на Кипре местный АПОЭЛ (3:0) в матче второго тура Лиги чемпионов.
«Это здорово, и я чувствую себя отлично. Я в восторге от победы, это была отличная неделя для команды, и мы просто обязаны продолжить серию после перерыва на матчи сборных», — приводит комментарий Кейна BBC Sport.
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд Таун»