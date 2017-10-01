Делф: победу над «Челси» игроки «Манчестер Сити» посвящают Менди

Полузащитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в седьмом туре АПЛ.
«Это выступление мы посвящаем нашему партнёру по команде — Бенжамену Менди (ранее француз получил травму и выбыл до апреля следующего года. — Прим. „Чемпионата“). Он прислал нам сообщение перед игрой, мы знали, что должны сыграть ради него.
Победить на поле «Челси» дорогого стоит. Это наша самая сложная игра в начале сезона. У нас был план, которого мы придерживались, поэтому и взяли три очка. Мы знаем, что это только начало", — цитирует Делфа пресс-служба «Сити».
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