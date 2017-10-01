Бридж: я ожидаю, что в январе «Челси» купит ещё одного центрфорварда

Бывший защитник «Челси» Уэйн Бридж выразил мнение, что ближайшей зимой синие могут купить ещё одного форварда.
«Мората — совершенно другой игрок с точки зрения того, к чему привыкли в «Челси» с Дидье Дрогба и Диего Костой. Мне он очень нравится, но я ожидаю, что в январе они, возможно, подпишут ещё одного центрфорварда. Не игрока на место Мораты, а нападающего с другим набором качеств и стилем игры. Того, кто физически сильнее и хочет мучить защитников, не давать им дышать», — цитирует Бриджа Sportsmole.
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