Дзагоев пропускает игру с «Уфой» из-за травмы в области ахиллового сухожилия

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев травмировался в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
«Алан Дзагоев получил повреждение в области ахиллового сухожилия, из-за чего пропускает игру с «Уфой». О сроках возвращения игрока в общую группу мы сообщим дополнительно», — информирует пресс-служба ЦСКА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РФПЛ ЦСКА — «Уфа».