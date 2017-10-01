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«Реал Сосьедад» после поражения от «Зенита» сыграл вничью с «Бетисом» — 4:4

1 октября 2017, воскресенье. 14:54 Футбол

«Реал Сосьедад», являющийся соперником «Зенита» по групповой стадии Лиги Европы, после поражения от питерцев в матче второго тура группы L (1:3) сыграл вничью с «Бетисом» в седьмом туре Примеры.

Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 4:4. У хозяев отличились Виллиан Жозе, Микель Оярсабаль, Хаби Прието и Диего Льоренте, у гостей — Арнальдо Антонио Санабрия, Зухаир Феддаль, Хоакин Санчес и Серхио Леон.

«Реал Сосьедад» с 10 очками идёт восьмым в турнирной таблице Примеры, «Бетис» (13) — четвёртый.

Испания - Примера. 7-й тур
01 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
4 : 4
Бетис
Севилья
0:1 – Санабрия – 6, 1:1 – Жозе – 13, 2:1 – Оярсабаль – 26, 2:2 – Феддаль – 28, 2:3 – Хоакин Санчес – 46, 3:3 – Прието – 57, 3:4 – Леон – 84, 4:4 – Льоренте – 86
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бетис Реал Сосьедад ФК Зенит
Новости. Футбол
1 октября 2017, воскресенье
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