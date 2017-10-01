«Реал Сосьедад» после поражения от «Зенита» сыграл вничью с «Бетисом» — 4:4

«Реал Сосьедад», являющийся соперником «Зенита» по групповой стадии Лиги Европы, после поражения от питерцев в матче второго тура группы L (1:3) сыграл вничью с «Бетисом» в седьмом туре Примеры.
Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 4:4. У хозяев отличились Виллиан Жозе, Микель Оярсабаль, Хаби Прието и Диего Льоренте, у гостей — Арнальдо Антонио Санабрия, Зухаир Феддаль, Хоакин Санчес и Серхио Леон.
«Реал Сосьедад» с 10 очками идёт восьмым в турнирной таблице Примеры, «Бетис» (13) — четвёртый.