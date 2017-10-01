ЦСКА сыграл вничью с «Уфой», Натхо не забил пенальти на 89-й минуте

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 0:0.
На протяжении всего матча «армейцы» атаковали чаще соперника, но уфимская команда успешно справилась с натиском хозяев. В концовке ЦСКА мог вырвать победу, но Бибрас Натхо не смог реализовать пенальти на 89-й минуте встречи.
ЦСКА набрал 21 очко и остался на четвёртом месте в турнирной таблице российского чемпионата. «Уфа» (14) располагается на 10-й позиции.