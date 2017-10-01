Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» может состояться при пустых трибунах

Матч седьмого тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» может начаться в назначенное время (17:15 мск), но при пустых трибунах. Об этом информирует AS.
Ранее несколько испанских СМИ сообщили, что игра на «Камп Ноу» перенесена по просьбе каталонского клуба, который сослался на проходящий сегодня в регионе референдум о независимости. Несмотря на это, Королевская испанская федерация футбола официально не давала разрешения на перенос.
Сообщается, что игроки «Лас-Пальмаса» вышли на предматчевую разминку. При этом за 45 минут до запланированного начала матча болельщиков не пускают на стадион.
Референдум в Каталонии начался сегодня утром. Испанская полиция закрывает участки для голосования и выносит с них урны для бюллетеней, однако во многих случаях местным властям удалось организовать голосование. Также в некоторых местах происходят столкновения полиции с жителями региона. Власти Испании называют референдум незаконным.