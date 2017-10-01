Ужасная травма Вернблума, после которой «армейца» увезли на «скорой». Фотообзор

1 октября на «ВЭБ Арене» в Москве ЦСКА в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги сыграл вничью с «Уфой» – 0:0. На 75-й минуте шведский полузащитник «армейцев» Понтус Вернблум получил повреждение в стыке с Иваном Обляковым. С глубокой рваной раной Вернблума в карете скорой помощи доставили в больницу.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча ЦСКА — «Уфа», подготовленные специальным фотокорреспондентом Денисом Тыриным.
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Хорошо, что всё обошлось.