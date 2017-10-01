Манчини: Кокорин может ещё больше улучшить свою игру и повысить навыки

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высказал мнение об игре 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» (2:2).
«Игра была очень жёсткая, очень упорная. Обе команды хотели выиграть. «Анжи» боролся буквально за каждый мяч. В похожей манере они играли и в матче со «Спартаком», цеплялись за каждую возможность. Я доволен тем, как мы играли. Даже в ситуациях по ходу матча, когда мы уступали, были нацелены на победу, на то, чтобы забить. Возможно, мы чувствовали усталость из-за тяжёлого графика. Но ничего не поделать», — заявил Манчини.
Итальянского специалиста спросили, что он сделал с нападающим Александром Кокориным, который в этом сезоне демонстрирует яркий футбол.
«Это исключительно заслуга Александра Кокорина. Он очень хорошо работает, тренируется и выкладывается в каждом матче. Я считаю, что он может ещё больше улучшить свою игру и повысить свои навыки», — заявил Манчини, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».