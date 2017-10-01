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Бускетс: сегодня игроки «Барселоны» отвлекались на посторонние от футбола вещи

1 октября 2017, воскресенье. 23:43 Футбол

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс после матча 7-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (3:0) выразил мнение, что события дня в связи с референдумом в Каталонии и беспорядками отложили свой отпечаток на игре, которая решением каталонского клуба проходила при пустых трибунах.

«Это был очень странный и необычный день. События сегодняшнего дня отложили отпечаток на игре. Мы были в курсе того, что происходит в Барселоне. Быть частью спортивной составляющей сегодняшнего дня, учитывая обстоятельства, было не очень приятно. Сегодня игроки отвлекались на другие посторонние от футбола вещи.

Мы рады победе, но она стояла нам дорого. Первый тайм получился довольно плохим, а во втором мы улучшили игру, стали забивать, доминировать и играть в более командный футбол», — цитирует Бускетса Cuatro.

Сегодня, 1 октября, с утра в Каталонии проходил референдум независимости. Испанские власти признали его незаконным, в связи с чем в регионе произошли столкновения местных жителей с полицией.

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Источник: Cuatro Сообщить об ошибке
Теги
Лас-Пальмас ФК Барселона Серхио Бускетс
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