Хацкевич: киевское «Динамо» не имело права играть вничью, ведя в счёте 3:0

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказал свое мнение по поводу ничьей с «Зарей» (4:4) в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.
«Наверное, вам всем игра понравилась. Мне не понравился, понятно, второй тайм. И игра нашей обороны. Особенно во втором тайме. Это самоуверенность, безответственность. Мы уже сами разберем, кто какие ошибки допустил. Но мы не имели права, ведя в счете 3:0, играть вничью и терять такие важные два очка.
Я говорил ребятам после первого тайма, что команда не остановится. У «Зари» есть характер. У нее прекрасный тренер, который не сдается. Но получилось, что моя команда меня не услышала, а «Заре» респект за второй тайм.
Голы забиваются после ошибок, и мы их насовершали на 2-3 игры вперед. Но, кроме этих моментов, когда мы пропускали мячи, были еще моменты у наших ворот», — цитирует Хацкевича официальный сайт «Зари».