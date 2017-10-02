100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хацкевич: киевское «Динамо» не имело права играть вничью, ведя в счёте 3:0

2 октября 2017, понедельник. 00:17 Футбол

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказал свое мнение по поводу ничьей с «Зарей» (4:4) в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

«Наверное, вам всем игра понравилась. Мне не понравился, понятно, второй тайм. И игра нашей обороны. Особенно во втором тайме. Это самоуверенность, безответственность. Мы уже сами разберем, кто какие ошибки допустил. Но мы не имели права, ведя в счете 3:0, играть вничью и терять такие важные два очка.

Я говорил ребятам после первого тайма, что команда не остановится. У «Зари» есть характер. У нее прекрасный тренер, который не сдается. Но получилось, что моя команда меня не услышала, а «Заре» респект за второй тайм.

Голы забиваются после ошибок, и мы их насовершали на 2-3 игры вперед. Но, кроме этих моментов, когда мы пропускали мячи, были еще моменты у наших ворот», — цитирует Хацкевича официальный сайт «Зари».

Киевское «Динамо» упустило победу над «Зарёй», ведя 3:0 после первого тайма
Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Сообщить об ошибке
Теги
Динамо Киев Заря Александр Хацкевич
Новости. Футбол
2 октября 2017, понедельник
01:41 Бубнов: «Зенит» недонастроился на матч с «Анжи»
01:28 Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Бенфика» не смогла обыграть «Маритиму»
01:15 Дешам вызвал Рами в сборную Франции на замену Косельни
00:52 Женезио: очень сильно разочарован, расстроен и зол после игры с «Анже»
00:46 Гвардиола: почему бы каталонцам не поучиться у британцев?
00:46 Тренер «Герты»: ничья с «Баварией» — нормальный результат для обеих команд
00:39 Калитвинцев извинился перед болельщиками «Динамо» после игры с «Локомотивом»
00:29 Аллегри: такими темпами в марте матчи Серии А будут длиться по 3-4 часа
00:26 Михайлович: матч «Торино» с «Вероной» был невероятно абсурдным
00:17 Хацкевич: киевское «Динамо» не имело права играть вничью, ведя в счёте 3:0
00:16 Актив фанатов «Динамо» прекратит поддержку до встречи с командой и руководством
00:03 «Верона» отыгралась в матче с «Торино», забив дважды после видеоповторов
1 октября 2017, воскресенье
23:55 «Марсель» выиграл у «Ниццы» со счётом 4:2 и вышел на третье место в Лиге 1
23:43 Бускетс: сегодня игроки «Барселоны» отвлекались на посторонние от футбола вещи
23:43 Мирабелли: «Милан» полностью доверяет Монтелле и игрокам
23:41 «Ювентус» упустил победу в игре с «Аталантой», прервав 6-матчевую победную серию
23:34 «Реал» выиграл у «Эспаньола», отставание от «Барселоны» — семь очков
23:16 Верратти пропустит матчи сборной Италии с Македонией и Албанией
23:14 Вальверде: эффект от пустого «Камп Ноу» невероятен
23:12 «Спортинг» и «Порту» сыграли вничью в матче лидеров чемпионата Португалии
22:58 Клопп: разочарован матчем «Ливерпуля» с «Ньюкаслом»
22:52 Соперник «Зенита» по Лиге Европы «Русенборг» сыграл вничью с «Сарпсборгом»
22:44 В Грузии вратарь умер после потери сознания перед матчем
22:35 Ильин: после удаления при счёте 0:2 вспомнил о матче «Спартака» с «Тосно»
22:26 Фанаты «Реала» устроили акцию патриотизма в ответ на референдум в Каталонии
22:19 Тренер «Локомотива»: матч с «Динамо» — лучший в сезоне
22:13 Иньеста из-за травмы, скорее всего, пропустит матчи Испании с Албанией, Израилем
22:10 Саньоль: без нужной концентрации «Бавария» не будет лучшей командой Германии
22:08 «Анжи» — «Зенит» — 2:2. Видеообзор матча
22:05 Семья из Австралии приехала на матч «Барселоны», прошедший без зрителей
21:58 Маммана: было несколько факторов, усложнявших игру с «Анжи»
21:43 «Бешикташ» упустил победу над «Трабзонспором»
21:29 Киевское «Динамо» упустило победу над «Зарёй», ведя 3:0 после первого тайма
21:27 «Валенсия» обыграла «Атлетик», «Вильярреал» разгромил «Эйбар»
21:25 Манчини: Кокорин может ещё больше улучшить свою игру и повысить навыки
21:17 «Локомотив» — «Динамо» — 3:0. Видеообзор матча
21:15 У Головина частичное повреждение связок правого голеностопного сустава
21:14 Дубль Нецида помог пражской «Славии» выиграть в матче чемпионата Чехии
21:07 Пике со слезами на глазах сообщил, что готов уйти из сборной Испании
21:04 Скрипченко: «Анжи» заслуживал победы, но ничья с «Зенитом» заслуживает уважения
20:59 Манчини: возможно, ошибки «Зенита» в матче с «Анжи» связаны с усталостью
20:58 Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» прервал победную серию в чемпионате
20:57 «Рома» в гостях обыграла «Милан»
20:54 «Анжи» — «Зенит» — 2:2: гол Паредеса спас гостей от первого поражения в РФПЛ
20:53 «РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Кёльн»
Все новости RSS
Партнерский контент