Зидан: беспокоит, что игроки «Реала» не смогут отдохнуть из-за матчей сборных

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Эспаньолом» (2:0) в матче седьмого тура испанской Примеры.
«Нам было очень важно победить и набрать три очка. Мы хорошо начали, но во втором тайме подустали, что вполне естественно с учётом нашего напряжённого графика игр. Меня беспокоит то, что мои футболисты не смогут отдохнуть, поскольку отправляются играть за свои сборные.
Очень тяжело играть против таких закрытых команд, как «Эспаньол». Нужно иметь терпение. Когда мы играем против более открытых соперников, в основном на выезде, у нас появляется гораздо больше моментов. Например, мы забили по три гола дортмундской «Боруссии» и «Реалу Сосьедад».
У нас очень конкурентоспособный чемпионат. Неверно думать, что есть только две или три команды, претендующие на чемпионство. Остальные также хорошо укрепились и могут составить конкуренцию", — приводит слова Зидана AS.