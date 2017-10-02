Видеообзор матча «Барселона» — «Лас-Пальмас», прошедшего без зрителей

В матче 7-го тура испанской Примеры «Барселона» на «Камп Ноу» принимала «Лас-Пальмас» и одержала победу со счётом 3:0. Матч по решению руководства «Барселоны» проходил при пустых трибунах. Ранее лига отказалась переносить матч из-за проходящего в Каталонии референдума о независимости.
На 49-й минуте Серхио Бускетс вывел сине-гранатовых вперёд, на 70-й минуте отличился Лионель Месcи, а на 77-й аргентинец оформил дубль.
Видеообзор матча «Барселона» — «Лас-Пальмас» можно посмотреть на официальном канале Примеры в YouTube.
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