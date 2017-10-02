Хакими — о дебюте за «Реал»: этот день не забуду никогда!

Защитник «Реала» Ашраф Хакими поделился эмоциями от дебюта за первую команду «сливочных». 18-летний Хакими вышел в основном составе мадридцев на матч 7-го тура Примеры с «Эспаньолом» (2:0).
«Вчера тренер позвонил мне и сказал, что сегодня я играю. Он сказал, чтобы я оставался спокойным во время матча, как на тренировке. Я очень счастлив дебютировать в лучшем клубе мира. Этот день не забуду никогда! Я много работал, чтобы добиться этого. Партнёры по команде очень помогли мне», — приводит слова Хакими Marca.
«Реал» выиграл у «Эспаньола», отставание от «Барселоны» — семь очков