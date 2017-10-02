К. Навас: в игре Роналду были элементы, которые нужно оценивать как голы

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас прокомментировал игру нападающего команды Криштиану Роналду в домашнем матче 7-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом». Подопечные Зинедина Зидана одержали обеду со счётом 2:0, а сам португальский футболист отметился голевой передачей.
«Роналду проделал на поле отличную работу, оборонялся со всей командой. Он ассистировал партнёрам по команде, делал им передачи… В игре Роналду были положительные элементы, которые нужно оценивать как голы», — приводит слова Наваса Marca.
Кейлор Навас: Роналду – пример для подражания для всех нас