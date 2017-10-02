Вальверде: замена Иньесты? У него были мышечные проблемы

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал замену полузащитника Андреса Иньесты в концовке матча 7-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом». Играя на своём поле, каталонская команда добилась победы со счётом 3:0.
«Замена Иньесты? У него были мышечные проблемы. В понедельник постараемся понять серьёзность проблемы», — приводит слова Вальверде Marca.
Ранее сообщалось, что Иньеста близок к продлению контракта с испанским грандом. Сам Вальверде также отмечал, что надеется на пролонгацию соглашения игрока. Действующий контракт Иньесты с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.