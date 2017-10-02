Ди Франческо: «Рома» ответила критикам победой над «Миланом»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал гостевую победу над «Миланом» (2:0) в матче 7-го тура итальянской Серии A.
«Это был важный психологический тест. Я сказал своим парням, что они должны сохранять баланс и оставаться в игре, а забитый гол рано или поздно придёт. Мы очень хотели победить и остаться в гонке с клубами-лидерами. Говорят, что „Рома“ выигрывает только лёгкие матчи, поэтому я рад, что сегодня мы ответили критикам», — приводит слова Ди Франческо Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.
«Рома» в гостях обыграла «Милан»