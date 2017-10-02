Перес: Мората и Хамес? Покидают «Реал» те игроки, которые этого хотят

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал уход из клуба нападающего Альваро Мораты и полузащитника Хамеса Родригеса. Первый пополнил ряды лондонского «Челси», а второй на правах аренды защищает цвета мюнхенской «Баварии».
«Покидают «Реал» те игроки, которые этого хотят. Логично, что игрок не прочь перейти в другой клуб, понимая, что там у него будет больше игровой практики. Мы же должны усиливать состав команды в соответствии с нашими критериями. «Реал» должен работать с молодыми футболистами, и в нашем распоряжении лучшие из них», — приводит слова Переса Marca.
Хамес: я не говорил, что «Бавария» более великий клуб, чем «Реал»