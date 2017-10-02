Эффенберг раскритиковал руководство «Баварии» из-за Анчелотти

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Штефан Эффенберг раскритиковал руководство клуба после увольнения Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. Ранее президент немецкого гранда Ули Хёнесс заявил, что итальянский специалист настроил против себя пятерых футболистов команды.
«После слов Хёнесса я подумал, что это неприемлемо. Грустно, что футболисты получают такую власть. На мой взгляд, боссы иногда принимают слишком лёгкие решения. Кто виноват? Ну, конечно же, тренер. При этом они сами сделали на него ставку. Нужно задать вопросы Хёнессу и Румменигге, несущим ответственность за это», — цитирует Эффенберга tz.
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