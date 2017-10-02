Марлос: где скажут играть, там и буду приносить пользу сборной Украины

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Марлос в интервью Sportarena.com рассказал, на какой позиции видит его главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Накануне стало известно, что бразилец, получивший украинское гражданство, был вызван в сборную Украины.
«Я, когда начинал свою карьеру в Бразилии, играл на многих позициях — нападающего и даже опорника. Поэтому прекрасно понимаю, что в сборной Украины Коноплянка и Ярмоленко — это главные игроки. Ярмоленко — очень талантливый футболист. Все мы прекрасно понимаем их уровень, так что где мне скажут играть, там я и буду приносить сборной Украины пользу. Если меня поставят на место Пятова, то буду играть и там. Буду ли петь гимн Украины? Да. Я принял важное решение стать гражданином Украины, поэтому у меня нет страха перед его исполнением. Я буду петь гимн Украины. Его текст я уже немного знаю. Сейчас могу проговорить текст, но не спеть», — заключил Марлос.