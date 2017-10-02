Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком в сентябре

Болельщики московского ЦСКА признали вратаря Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в сентябре. Он принял участие в пяти играх «армейцев» в прошлом месяце и дважды был признан игроком матча — с «Динамо» (0:0) в РФПЛ и «Манчестер Юнайтед» (1:4) в Лиге чемпионов.
По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте столичного клуба, Акинфеев набрал 43% голосов респондентов. Вторым стал полузащитник Александр Головин, на третьей строчке — нападающий Тимур Жамалетдинов.
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