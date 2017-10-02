Балотелли в перерыве матча с «Марселем» резко отреагировал на 3 пропущенных гола

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли эмоционально отреагировал на три пропущенных гола в первом тайме матча 8-го тура французской Лиги 1 с «Марселем». Встреча состоялась 1 октября и завершилась в пользу «провансальцев» (4:2), хотя уже к 16-й минуте «Ницца» вела в счёте (2:0).
В перерыве Балотелли, ставший автором одного гола, не смог сдержать эмоции. Отправляясь в раздевалку 27-летний итальянец использовал нецензурные фразы и ударил рекламный щит.
Видео данного эпизода можно посмотреть в «Твиттере» J+1.
«Марсель» выиграл у «Ниццы» со счётом 4:2 и вышел на третье место в Лиге 1