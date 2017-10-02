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Радимов: конфликт с Риксеном в 2007 году на атмосферу в «Зените» не повлиял

2 октября 2017, понедельник. 18:44 Футбол

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов вспомнил чемпионство питерцев в 2007 году и конфликт с Фернандо Риксеном.

«Мы завоевали золотые медали. Но самые яркие воспоминания — матч в Раменском и возвращение домой. Город нас встречал просто фантастически. Начиная с аэропорта вдоль всей дороги до «Петровского» стояли люди и приветствовали нас. Поразила семья, ожидавшая наш автобус на Московском проспекте: папа, мама и дочка. У них был горн, явно ещё советский, пионерский. Только к нему вместо традиционного красного вымпела они прикрепили зенитовский флаг. Потом мы приехали на стадион, который был заполнен так, как ни на одной важной игре не заполнялся: люди на ступеньках сидели. Незабываемое зрелище!

Конфликт с Риксеном получился публичным. Сказалось ли это на атмосфере в команде? Нет. Подобных стычек во время тренировок довольно много. Тем более в ходе продолжительных сборов. Однако в том случае всё произошло во время контрольного матча, в присутствии большого количества журналистов. В остальном абсолютно рабочая ситуация, которая никак не повлияла на взаимоотношения внутри команды", — цитирует Радимова пресс-служба клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Владислав Радимов Фернандо Риксен
Новости. Футбол
2 октября 2017, понедельник
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