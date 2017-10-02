Зинченко: игроки сборной Украины поддержат Марлоса во всём, в чём будет нужно

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал принятие игроком донецкого «Шахтёра» Марлосом гражданства Украины.
«Настроение боевое, ведь сборную ожидают два решающих матча. Марлос — качественный футболист, который поможет сборной. Предоставим ему поддержку во всём, в чём будет нужно. А поддержка ему сейчас необходима.
Как будем его посвящать? Лично буду готовить его к песне, как я это раньше делал с другими, — сказал Зинченко в интервью «Брутальному футболу».
Бутко: Марлос — один из лучших в «Шахтёре», сборной Украины он тоже поможет