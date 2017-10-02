Бартомеу: если независимость Каталонии признают, «Барселона» сама выберет лигу

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу назвал решение не переносить домашнюю игру седьмого тура Примеры с «Лас-Пальмасом» в день референдума в Каталонии одним из самых трудных на своей должности. Матч, который прошёл без зрителей по решению руководства «Барселоны», завершился победой каталонцев со счётом 3:0.
«Мы прекрасно понимаем, что многие болельщики предпочли бы отменить матч. Поэтому должен сказать, что это было одним из самых сложных решений, которое я принимал в качестве президента. Мы очень серьёзно рассматривали возможность переноса игры, но не смогли — лига не одобрила нашу просьбу.
В случае признания независимости Каталонии клуб сам примет решение, в какой лиге будет выступать», — цитирует Бартомеу Мarca.
Министр спорта Каталонии Херард Фигерас ранее заявил, что местные клубы смогут выступать в чемпионатах Англии, Италии или Франции, если в результате референдума регион обретёт независимость.