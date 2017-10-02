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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Уинкс вызван в сборную Англии вместо Джонса

2 октября 2017, понедельник. 21:09 Футбол

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкс вызван в национальную команду Англии для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со Словенией (5 октября) и Литвой (8 октября). 21-летний Уинкс заменит травмированного защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса, информирует официальный сайт футбольной ассоциации Англии.

Также команду покинул полузащитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф.

За два тура до конца отборочного турнира Англия имеет в своём активе 20 очков и лидирует в группе F. Турнирные таблицы квалификации можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: TheFA Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Сборная Англии — Футбол Тоттенхэм Хотспур Фабиан Делф Фил Джонс ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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