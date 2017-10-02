Уинкс вызван в сборную Англии вместо Джонса

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкс вызван в национальную команду Англии для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со Словенией (5 октября) и Литвой (8 октября). 21-летний Уинкс заменит травмированного защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса, информирует официальный сайт футбольной ассоциации Англии.
Также команду покинул полузащитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф.
За два тура до конца отборочного турнира Англия имеет в своём активе 20 очков и лидирует в группе F. Турнирные таблицы квалификации можно посмотреть на «Чемпионате».