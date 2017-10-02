Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Криушенко — о поражении от Люксембурга: у каждого Наполеона есть свой Ватерлоо

2 октября 2017, понедельник. 21:35 Футбол

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко ответил на критику болельщиков в связи с поражением в матче квалификации чемпионата мира 2018 года с Люксембургом (0:1), а также рассказал о дисциплине в команде.

«У каждого Наполеона есть свой Ватерлоо. Так и у каждого тренера, видимо, есть матчи удачные и неудачные.

Многие из наших ребят — молодые люди, и плохо, когда они учатся на своих ошибках, когда как умные учатся на чужих. Приходится объяснять мужикам, что красиво и некрасиво делать в жизни, совсем как маленьким. Не зря в народе говорят, что маленькие дети не дают спать, а большие — не дают жить. Игроки должны понимать, что они публичные люди и что шило в мешке не утаишь. Как тренер-педагог, люблю и защищаю своих футболистов, даже когда они допускают промахи. Так было везде, где работал. Однако как ответственное лицо, должен был принять решение и сделал это.

Если постоянно ругать футболистов и говорить им, что они плохие, у людей упадёт самооценка, а так делу не поможешь. Важно, чтобы игроки видели твою уверенность. Верили, что то, что ты им предлагаешь, должно принести результат. Знали, что ты всё равно считаешь их лучшими. На сборах стараюсь быть позитивным. Во время разбора предыдущих встреч указываю не только на ошибки, но и на грамотные действия, которые приводили к угрозам ворот соперника или прохождению зоны на поле. С кем-то из игроков пообщаюсь по поводу личной жизни или клубных дел, чтобы мотивировать. Кому-то напомню в личной беседе, что он здорово провёл прошлый матч за команду. Кого-то следует чуть успокоить, всё-таки у игроков разные типы нервной системы», — цитирует тренера Tut.by.

Филипенко: конечно, очень стыдно после поражения от Люксембурга, даже нет слов
Источник: Tut Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Футбол Сборная Люксембурга - Футбол Игорь Криушенко ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
2 октября 2017, понедельник
22:41 Агент Смольникова: сложившаяся ситуация задевает, тот же Кришито играет всегда
22:36 Шевченко: для Украины важно занять первое место в отборочной группе на ЧМ-2018
21:52 Отец Дзадзы: тренерам сборной Италии можно было принять моего сына во внимание
21:35 Криушенко — о поражении от Люксембурга: у каждого Наполеона есть свой Ватерлоо
21:09 Уинкс вызван в сборную Англии вместо Джонса
20:43 Пануччи: оказавшись на ЧМ-2018, Италия вспомнит об умении добираться до финала
19:39 Путин 3 октября обсудит подготовку России к чемпионату мира — 2018
19:15 Зинченко: игроки сборной Украины поддержат Марлоса во всём, в чём будет нужно
19:00 Чаепитие Кокорина, удивлённый Черчесов и другие фото с тренировки сборной России
18:20 Черчесов — о вратарской линии: круг сужается, мы провели селекционную работу
17:31 Кутепов: игроки Южной Кореи играют в топ-чемпионатах, это говорит об их уровне
17:25 ФИФА оштрафовала сборную Германии на € 28 тыс. за проявление нацизма фанатами
17:21 Вентура: если сборная Италии не выйдет на ЧМ-2018, это будет катастрофа
17:01 Вратарь сборной Украины Пятов: скажут — поедем на ЧМ в Россию, не скажут – нет
16:05 Защитник «Динамо» Хольмен впервые вызван в сборную Швеции
15:47 Гальярдини и Кристанте вызваны в сборную Италии вместо Верратти и Пеллегрини
15:23 Хавбек «Тосно» Нуну Роша: российский чемпионат – один из самых сильных в Европе
15:08 Одриосола, Виера и Адурис заменят Карвахаля, Иньесту и Морату в сборной Испании
14:56 Вернер не поможет сборной Германии в матчах с Северной Ирландией и Азербайджаном
14:19 Губернатор: поле «Ростов-Арены» нуждается в доработке, но будет готово в срок
14:10 Сборная России начала подготовку к матчам с Южной Кореей и Ираном
13:25 Сарри недоволен, что Мартинес вызвал Мертенса в сборную Бельгии
13:19 Всероссийский конкурс волонтёрских проектов ЧМ-2018 стартует 20 октября
13:09 Де Росси может пропустить матчи сборной Италии из-за проблем с мениском
12:44 Кубок чемпионата мира увидели более 15 тыс. жителей Уфы
10:55 Инсинье: сборная Италии не боится стыковых матчей, мы хотим сыграть на ЧМ-2018
08:44 Паредес, Ригони и Маммана вызваны в сборную Аргентины на игры с Перу и Эквадором
02:43 Еськов назначен главным арбитром на матч отбора ЧМ-2018 Испания — Албания
02:00 Иньеста, Мората и Карвахаль не помогут Испании в матчах с Албанией и Израилем
01:15 Дешам вызвал Рами в сборную Франции на замену Косельни
1 октября 2017, воскресенье
23:16 Верратти пропустит матчи сборной Италии с Македонией и Албанией
21:07 Пике со слезами на глазах сообщил, что готов уйти из сборной Испании
19:19 Фарфан повредил икроножную мышцу, но отправился в расположение сборной Перу
13:19 Просинечки: в Азербайджане не так много талантливых футболистов
12:08 Глушаков — о «Ростов Арене»: стадион прекрасен уже сейчас, особенно газон
10:07 Источник: ФИФА может отстранить сборную Испании от ЧМ-2018
09:12 Дзадза не попал в заявку сборной Италии на матчи с Македонией и Албанией
04:44 Конте: у Мораты мышечные проблемы, не думаю, что он сможет сыграть за сборную
00:49 Игрокам сборной Англии разрешат встречаться с родными во время ЧМ-2018
30 сентября 2017, суббота
22:58 Лопетеги: Пике — часть души сборной Испании, в этом нет сомнений
22:36 Марлос: рад, что стал гражданином Украины, учу украинский язык
22:20 Промес: организм дал мне знак, что нужно перевести дух
17:22 Карасёв и Безбородов получили назначения на матчи квалификации ЧМ-2018
16:49 Марлос вызван в сборную Украины
15:27 Гвардиола рассказал о желании поработать со сборной Испании
Все новости RSS
Партнерский контент