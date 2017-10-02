Криушенко — о поражении от Люксембурга: у каждого Наполеона есть свой Ватерлоо

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко ответил на критику болельщиков в связи с поражением в матче квалификации чемпионата мира 2018 года с Люксембургом (0:1), а также рассказал о дисциплине в команде.
«У каждого Наполеона есть свой Ватерлоо. Так и у каждого тренера, видимо, есть матчи удачные и неудачные.
Многие из наших ребят — молодые люди, и плохо, когда они учатся на своих ошибках, когда как умные учатся на чужих. Приходится объяснять мужикам, что красиво и некрасиво делать в жизни, совсем как маленьким. Не зря в народе говорят, что маленькие дети не дают спать, а большие — не дают жить. Игроки должны понимать, что они публичные люди и что шило в мешке не утаишь. Как тренер-педагог, люблю и защищаю своих футболистов, даже когда они допускают промахи. Так было везде, где работал. Однако как ответственное лицо, должен был принять решение и сделал это.
Если постоянно ругать футболистов и говорить им, что они плохие, у людей упадёт самооценка, а так делу не поможешь. Важно, чтобы игроки видели твою уверенность. Верили, что то, что ты им предлагаешь, должно принести результат. Знали, что ты всё равно считаешь их лучшими. На сборах стараюсь быть позитивным. Во время разбора предыдущих встреч указываю не только на ошибки, но и на грамотные действия, которые приводили к угрозам ворот соперника или прохождению зоны на поле. С кем-то из игроков пообщаюсь по поводу личной жизни или клубных дел, чтобы мотивировать. Кому-то напомню в личной беседе, что он здорово провёл прошлый матч за команду. Кого-то следует чуть успокоить, всё-таки у игроков разные типы нервной системы», — цитирует тренера Tut.by.